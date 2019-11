Salvini cambia programma, spiazzate le sardine di sinistra

Le consigliere PD e di Sinistra Unita a Modena Federica Venturelli e Camilla Scarpa sono state tra le prime, quasi contestualmente alla nota ufficiale della Lega, a comunicare con disappunto il cambio di programma nella visita di Salvini a Modena. Non più alle 18 e non più in centro, bensì alle 20,30 al locale 212. Una decisione che ha spiazzato il popolo della sardine, che più che movimento civico e trasversale si sta mostrando, anche grazie agli interventi di schiere di esponenti PD, della CGIL e della sinistra, sempre più un movimento connotato politicamente, anzi partiticamente.Un movimento che vive, anzi nuota, in funzione di Salvini e che dalla mossa più o meno a loro legata, del leader leghista, è rimasto spiazzato. Ad ora il movimento non ancora comunicato se e dove la manifestazione, dove sono previste 6000 persone, spostata in piazza Grande, sarà confermata o meno. O se sarà dirottata al 212. Nell'adiacente piazzale antistante la motorizzazione, di spazio, anche per 6000 ce n'è.