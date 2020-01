Salvini sulla tomba seminarista Rivi, ucciso da partigiani comunisti

Nel tour elettorale di oggi di Matteo Salvini a Reggio Emilia si è aggiunta in corsa una nuova tappa di non poco valore simbolico. Il leader del Carroccio infatti si ferma a pregare nella chiesa santuario di San Valentino di Castellarano, dove sono custodite le reliquie del beato Rolando Rivi, il seminarista martirizzato a soli 14 anni da un commando di partigiani comunisti, nell'aprile del 1945. 'Vado a rendere omaggio a un grande ragazzo - dice Salvini ai cronisti - sarà una visita breve, anche pochi minuti, ma ci tengo moltissimo: saranno i più importanti di questa visita'. Oggi, continua Salvini, 'facciamo tante cose: andiamo nei mercati, nelle fabbriche, in carcere. Però la cosa a cui tengo particolarmente sono quei cinque minuti. Sono solo cinque minuti però è un omaggio a delle vittime purtroppo ricordate da pochi, vittime innocenti della violenza e della ferocia'. Quindi chiude Salvini, 'la mia giornata oggi passa da quello: tutto il resto è importante ma viene dopo'.