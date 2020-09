San Felice S.P: incendio in abitazione: nessun ferito

L'allarme è scattato intorno alle 15 quando da una casa in ristrutturazione in via Grande, in località Pavignane, nel comune di San Felice sul Panaro, una fitta coltre di fumo nero si è levata dal tetto. All'interno della casa, per cause ancora di accertamento, si era generato un rogo. Nessuna persona si trovava all'interno e nessuno è rimasto ferito. Diverse squadre di Vigili del Fuoco sono accorse sul posto per la messa in sicurezza dell'area