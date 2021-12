Sassuolo: 'L'Amministrazione non finanzierà lezioni no-vax'

“La posizione dell’Amministrazione è chiara da sempre e non è assolutamente oggetto di discussione: rispetto totale delle regole che assieme ai vaccini stanno salvando vite umane in un questo periodo di Pandemia, totale fiducia nei sanitari che da quasi due anni sono impegnati in prima linea per fronteggiare il Covid-19 e assoluto rispetto dell’autonomia scolastica con una fiducia totale nel personale insegnante”.Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani interviene sulla querelle sollevata al termine del consiglio comunale di lunedì scorso. (Qui l'articolo e il video') “Il vaccino sta salvando vite umane – prosegue il Sindaco – e per questo motivo, pur nel rispetto delle decisioni personali di ognuno, invitiamo tutti a sottoporvisi perché il Covid-19 non è ancora sconfitto e solamente grazie all’enorme lavoro di medici ed infermieri si sta riuscendo a contenere una situazione che nessuno di noi vuole torni ad essere come quella dello scorso anno.

L’autonomia scolastica, poi, per noi è un valore che deve assolutamente essere rispettato perché gli insegnanti godono del nostro totale rispetto e della nostra fiducia: per questo motivo non c’è assolutamente l’intenzione di finanziare lezioni o progetti no vax. La delibera a cui si fa riferimento, la numero 218 del 16 novembre, semplicemente mette a disposizione 10000 € per associazioni di promozione sociale e organizzazioni del terzo settore di ambito educativo-formativo-culturale, regolarmente iscritte nel Registro regionale, per realizzare progetti di laboratori o conferenze destinati agli alunni delle scuole secondarie di 2° grado di Sassuolo di educazione all’analisi critica dell’attualità.Progetti che saranno vagliati, prima di essere approvati, dall’Amministrazione stessa”.Un intervento, quello del sindaco, che non soddisfa il consigliere regionale di Azione, già assessore a Sassuolo, Giulia Pigoni. “Ora Menani spieghi, nel dettaglio, la posizione dell’Amministrazione comunale di Sassuolo. Scelga che cosa fare: sposare queste tesi deliranti oppure, per coerenza, sostituire il suo assessore”. “Questa è davvero la goccia che fa traboccare il vaso. Corrado Ruini è un ultras no vax, come già aveva esplicitato mesi fa. Auspico le sue dimissioni, che metterebbero fine a uno spettacolino indegno”.'Già lo scorso agosto Ruini aveva espresso posizioni anti Green Pass sul suo profilo Facebook' - ricorda Pigoni - 'un’esternazione che aveva generato aspre polemiche oltre a un’interrogazione da parte delle minoranze in consiglio comunale'“L’assessore Ruini – aggiunge ora Pigoni – ha di nuovo farneticato in consiglio comunale di dittatura culturale, media appiattiti, fanatismo, pensiero unico, bavaglio. Come mi pare evidente, non esiste nulla di tutto ciò. Esistono la scienza e i dati inconfutabili relativi al vaccino, che ha ridotto drasticamente il numero e soprattutto la gravità dei casi di Covid non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Questi deliri no vax non possono essere più accettati da parte di un amministratore pubblico”.