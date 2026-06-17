Sassuolo piange il cardinale Camillo Ruini

Una figura di primo piano non solo per la Chiesa ma per tutta la comunità, che ha saputo attraversare decenni importanti della vita del Paese diventando, spesso un punto di riferimento per milioni di italiani'.Il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, con queste parole, ricorda il cardinale Camillo Ruini scomparso ieri all’età di 95 anni 'Un figlio di Sassuolo, che in città ha saputo mantenere amicizie e relazioni nonostante decenni trascorsi lontano – conclude il sindaco – ai famigliari, ai tanti amici ed all’intera comunità ecclesiale va il più sincero cordoglio a nome mio, dell’intera Amministrazione Comunale e di tutta la città di Sassuolo'.

'La scomparsa del cardinale Camillo Ruini riempie di profondo dolore tutta la comunità di Sassuolo. Esprimo, a nome mio e di tutto il coordinamento cittadino di Forza Italia, il più sincero e sentito cordoglio per la perdita di una delle figure più influenti e autorevoli della storia ecclesiale e civile contemporanea del nostro Paese, ma anche un nostro illustre concittadino che nella sua carriera pastorale non ha mai perso il contatto con la propria città e il proprio territorio di nascita - dichiara Claudia Severi, coordinatore cittadino di Forza Italia a Sassuolo -.Il cardinale Ruini è stato un gigante della fede e del pensiero, un pastore dalla straordinaria statura intellettuale che ha guidato con fermezza, lungimiranza e immensa cultura la Chiesa italiana. Ma per noi sassolesi, era un figlio della nostra terra. Nonostante i prestigiosi e storici incarichi a Roma, il suo legame con Sassuolo non si è mai spezzato, rimanendo viscerale e indissolubile. Sassuolo perde oggi una guida spirituale e un punto di riferimento identitario insostituibile. La sua memoria e i suoi insegnamenti resteranno per sempre impressi nel cuore della nostra comunità'.