Sassuolo, posizioni critiche su vaccini: Ruini si arrende e si dimette

'Dopo una decisione meditata in questi ultimi tempi, per esigenze personali che non consentono il proseguimento del nostro mandato abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni da assessori del Comune di Sassuolo'. Alla fine, dopo la lunga polemica sollevata dalle sue prese di posizioni critiche sulla campagna vaccinale Covid, l'assessore al Bilancio del Comune di Sassuolo, Corrado Ruini si è dimesso. E lo fa insieme a una collega, Angela Ruini. Per la giunta Menani un vero e proprio terremoto.'Ringraziamo il sindaco Menani per aver compreso questa scelta e per la fiducia che ha riposto in noi sin dall’inizio del mandato. Ringraziamo gli uffici comunali e tutte le persone con cui abbiamo condiviso l’esperienza fatta insieme, lavorando con passione e impegno per il bene della nostra comunità - affermano i due ex assessori -.'Viviamo un tempo di dittatura del pensiero unico. Stanziamo 10mila euro per promuovere pensiero divergente nelle scuole' - aveva detto Ruini in Consiglio a fine novembre. Una presa di posizione che oggi paga con le dimissioni.