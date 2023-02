Schlein: 'Questo Governo è logistica dell’orrore'. Bonaccini più cauto

'Credo di aver accumulato l’esperienza giusta a livello amministrativo da poter garantire l’unità del partito e un programma per riportare la sinistra democratica alla guida del Paese - ha detto Bonaccini -. Dobbiamo ripartire dai territori, perché ci sono sindaci e sindache che hanno vinto mentre il Pd perdeva a livello nazionale. Dobbiamo ricostruire un centrosinistra che veda il Pd perno della coalizione. Il giudizio sul Governo è molto negativo, ma se dicessi che Giorgia Meloni è incapace dopo averci sconfitto alle politiche e alle amministrative direi una sciocchezza, dico che bisogna batterla'.'Noi vogliamo un Paese in cui le persone amino chi gli pare senza paura - ha poi aggiunto sui diritti -.Ci sono bambini che vanno a scuola con i nostri figli ed è vergognoso che non abbiano la cittadinanza. Dobbiamo sempre associare i diritti sociali ai diritti civili. Dobbiamo tenere insieme i due diritti perché dobbiamo farli avanzare con forza'.'È il tempo dell’umiltà e dell’ascolto, è il momento per la sinistra di mettere in campo un’identità chiara, che si basi sulla lotta alle diseguaglianze e colga la sfida climatica. È tempo di parlare ai delusi e di restituire loro una casa politica - ha affermato invece la Schlein -. Il Pd deve parlare a chi fa più fatica, a chi non arriva alla fine del mese. Non basta cambiare il gruppo dirigente, serve una linea politica chiara e coerente. Alcune scelte politiche, per esempio sul lavoro, hanno spezzato il rapporto con il gruppo operaio e con i sindacati.

Facciamo insieme una grande mobilitazione sul salario minimo, sul congedo paritario, sul consumo del suolo. Se dovessi vincere le primarie mi attiverò da subito per dialogare con le altre forze all’opposizione perché ci sia questa mobilitazione. Non sono d’accordo con Bonaccini sul giudizio della Premier. Meloni combatte i poveri, le donne, i migranti. Questo Governo è la logistica dell’orrore, non c’è da misurare le critiche. Le persone continuano a morire e la Meloni non è stata neanche in grado di condannare l’aggressione squadrista agli studenti a Firenze'.

E ancora: 'Va cancellata la Bossi-Fini. Serve una nuova normativa sulle migrazioni che preveda vie legali di immigrazioni, serve una riforma del regolamento di Dublino. Tutto quello che non sta facendo il Governo, che fa il forte con i deboli e il debole con i forti'.