Dall’ordinanza emergono le motivazioni del provvedimento: 'Non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che possano sorreggere la disposta precettazione, tenuto conto che i richiamatidisagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, nè emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio'.Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha commentato così: 'Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l’ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio'.