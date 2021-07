Scuola, Ferro: 'Aberrante l'ipotesi Dad per bambini non vaccinati'

'Lo ribadisco: trovo aberrante l'ipotesi di confinare in didattica a distanza bambini non vaccinati. Non laprenderei nemmeno in considerazione (ed infatti non è minimamente sul tavolo) se taluni 'esperti' e purtroppo anche esponenti politici non riprendessero quotidianamente su tv e giornali questa assurda teoria, suscitando sgomento e paura nelle famiglie'. Lo afferma il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, Lega, sul suo profilo Facebook.'Sia chiaro quindi che non consentiremo nessuna forma di discriminazione sugli studenti - conclude - Infine una considerazione sui tamponi salivari: perché qualcuno continua ad opporsi a questostrumento che è stato ritenuto idoneo per il tracciamento dall'Istituto Superiore di Sanità?'.