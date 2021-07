Scuola, in Regione pronti alla ripartenza con steward e più autobus

L'Emilia-Romagna è pronta a mettere in campo fino a 540 mezzi in più per potenziare il trasporto pubblico locale per la ripresa della scuola a settembre, se la capienza dovesse scendere al 50%. Confermati anche i, mentre gliDopodomani, lunedì 2 agosto, la Regione ha in programma un vertice con tutte le aziende del tpl (compresa Trenitalia-Tper che gestisce le linee ferroviarie regionali) per fare il punto della situazione. A spiegarlo è l'assessore ai Trasporti, Andrea Corsini, questa mattina a margine di una conferenza stampa in videocollegamento. 'Non sappiamo ancora quali decisioni il Governo prenderà sulla didattica, a distanza o meno- sottolinea Corsini- il nostro augurio e il nostro lavoro è che dal 13 settembre tutti gli studenti siano in classe in presenza'. Al momento la capienza sui mezzi è all'80% e dovrebbe essere confermata anche per la ripresa delle lezioni.. Poi una parte è stata messa a riposo col passaggio all'80%. Se si riparte così, non serviranno tutti i 540 mezzi aggiuntivi: ne serviranno un po' meno. Ma noi siamo comunque già pronti'.(con tetto Isee familiare fino a 30.000 euro), quindi non più solo per gli under14. Di conseguenza, segnala l'assessore, 'ci aspettiamo anche un incremento di ragazzi che prenderanno l'autobus'. Nel frattempo sono in corso interventi per rendere i mezzi più sicuri, ad esempio dotandoli dei plexiglass per proteggere gloi autisti e di pellicole ionizzanti con cui coprire i corrimano e le parti di contatto. In accordo con le Prefetture e le aziende di trasporto pubblico, inoltre, saranno confermati anche i controlli alle fermate per evitare assembramenti, schierando sia le Forze dell'ordine sia steward privati.