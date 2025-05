Segreteria Pd Modena: Lenzini contro Forghieri, rivive sfida Muzzarelli-Maletti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Se per la segreteria provinciale del Pd modenese i giochi sono ormai chiusi sul nome di Stefano Reggianini, per la segreteria cittadina si profila una sfida vera tra Diego Lenzini e Marco Forghieri. Entrambi provenienti dal mondo cattolico (come da tradizione inaugurata dall'indimenticabile Giuseppe Boschini, per il momento ritiratosi dall'agone politico), Lenzini e Forghieri rappresentano comunque le due anime del Pd che al momento sono in contrapposizione. Da una parte l'ala rappresentata da Muzzarelli che appoggia pancia a terra Lenzini, dall'altra quella dell'attuale commissario e parlamentare Pd Vaccari che sostiene Forghieri. Sicuramente, visto il peso di Muzzarelli in città, Lenzini parte avvantaggiato e può contare sul sostegno indiscusso di Giulio Guerzoni e Federica Venturelli, ma anche Forghieri ha i suoi sponsor eccellenti.

Con lui infatti si è schierata Francesca Maletti e - obtorto collo - anche il sindaco Mezzetti che, pur di non ritrovarsi un muzzarelliano come segretario della città (dopo aver dovuto digerire Reggianini al provinciale), ha optato per il male minore. Ma proprio il posizionamento della Maletti dona alla sfida tra i due consiglieri Pd un alone nostalgico. Rivive infatti a Modena lo scontro entusiasmante che animò le primarie di 10 anni fa tra Muzzarelli e Maletti, un tempo gagliardi combattenti l'un contro l'altro armati, oggi entrambi fini strateghi dei due contendenti. E l'ala Schlein? Per ora il duo Bosi-Gasparini non ha preso posizione, così come resta a guardare Godot-Bonaccini, anche se il suo uomo in giunta, Andrea Bortolamasi, sembra aver scelto l'opzione Forghieri.