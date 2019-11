Senatori grillini: 'Gli elettori M5S non capirebbero alleanza col Pd

Parlamentari emiliano-romagnoli in pressing, in attesa del vertice di questa sera conche dovrebbe commentare la scelta di una corsa solitaria in Emilia-Romagna. 'Per settimane abbiamo incontrato la nostra base nelle assemblee organizzate per tutte le province dell'Emilia-Romagna. Personalmente ho partecipato alle assemblee dove erano presenti portavoce comunali ed attivisti da Piacenza, da Parma, da Reggio Emilia, da Modena. La richiesta corale che viene dai nostri è di correre da soli', dichiara in una nota, senatrice del Movimento 5 Stelle. In Emilia-Romagna, ricorda, 'abbiamo sempre fatto le pulci al Pd e contrastato le sue politiche di cementificazione e privatizzazioni dei beni comuni che attuano qui sui territori, la nostra base e il nostro elettorato non capirebbe una coalizione qui in Emilia-Romagna. Magari in un'altra regione dove il Pd è all'opposizione, ma non qui'.'Lo stesso voto su Rousseau, espresso con il 70% delle preferenze a favore della corsa elettorale e contro la desistenza - scrive ancora la senatrice - ci restituisce una volontà ben precisa: che ci siamo e che ci vogliamo essere con la nostra identità. In Emilia-Romagna correremo da soli o con liste civiche'. Stesso concetto dal senatore. 'La voce dei nostri attivisti, in tutte le province, è stata sempre chiara su questo tema: il Movimento 5 Stelle si presenterà alle elezioni regionali senza alleanze con i partiti tradizionali per continuare ad affrontare anche in futuro orgogliosamente le battaglie che da sempre lo hanno contraddistinto'.