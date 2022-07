Siccità, Bonaccini: 'Grazie al Governo per lo stato di emergenza'

'Ringrazio il Governo e il presidente Draghi perche stiamo vivendo. Un ottimo segnale di attenzione in tempi brevi al quale, sono certo, seguirà successivamente lo stanziamento degli altri fondi necessari. Serve l'impegno del Paese, anche per un piano nazionale e misure strutturali, e l'Emilia-Romagna è pronta a fare come sempre la sua parte'.Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri che ha deliberato in serata lo stato di emergenza per siccità per Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte.