Sicurezza che non c'è. Il comitato smonta

Analisi doverosa delle maialate.1) Stiamo approvando l'adeguamento della cassa del Secchia alle piene con tempo di ritorno di 50 anni, in realtà ci sono solo 20 milioni sui 50 e oltre necessari.Questo indica che il livello di sicurezza attuale è per piene con tempo di ritorno di 20 anni definite tecnicamente piccole.2) Per l'ultimo stralcio della cassa di espansione del Secchia siamo candidati per i fondi del Next generation fund UE , in realtà per l'ultimo stralcio manca il progetto quindi non è possibile fare richiesta ne all' UE ne a nessun altro.3) Sul Panaro sono stati finanziati i lavori per la messa in sicurezza per piene con tempo di ritorno 100 anni, in realtà non ci sono i progetti per la piena centenaria e la situazione attuale è di sicurezza per piene a 50 anni ma come si è visto il 6 dicembre a Nonantola in pratica gli argini non reggono neanche questo livello minimo.4) Gli interventi per una cassa di espansione sul Tiepido sono entrati nella programmazione regionale, significa dopo 40 anni di parole non c'è ancora un progetto.Per parlare di messa in sicurezza di un fiume oggi si parla di tempo di ritorno a 200 anni e come livello minimo la piena centenaria ad oggi non ci sono i progetti ne per il Secchia ne per il Panaro, l'unico progetto pronto è quello per una piena centenaria del Naviglio ed è appena stato accantonato per motivazioni oscure dopo averlo annunciato da decenni.Quindi non si capisce perché delle forze politiche abbiano votato un piano che non mette in sicurezza nulla.