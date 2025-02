Sicurezza Modena, il corteo è a marchio Pd: la Lega non partecipa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Lega Modena non aderisce al corteo sulla sicurezza organizzato da cittadini vicini al PD o comunque alla maggioranza che governa la città. Gli organizzatori erano coloro che, quando la Lega modenese manifestava preoccupazioni per la sicurezza in città e organizzava presidi di protesta e fiaccolate, parlavano di errate percezione e di ingiustificato allarmismo. È questione di credibilità: la Lega sono più di 10 anni che protesta con costanza su questi temi'. A parlare è il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi, insieme al segretario cittadino Caterina Bedostri.

'Oggi qualcuno con forti legami con questa amministrazione e che ha fatto parte del sistema che ha permesso la crescita e il consolidamento di bande criminali in città, prova ad appropriarsi di temi in cui non crede solo per ottenere un po’ di consenso: di fronte all’immobilismo dell’amministrazione, il PD prova a fare un salto mortale all’indietro per ritrovare un collegamento con i cittadini. Perché a Modena, come nella Germania dell’Est degli anni ‘80, il partitone di maggioranza relativa ambisce di essere insieme governo e opposizione.

Lega Modena ha fatto e farà pressing sulle istituzioni per proporre soluzioni nuove che contrastino efficacemente la criminalità, ma se la sinistra non si libererà da un approccio buonista che la fa schierare sempre dalla parte dei criminali (che vanno giustificati e compresi) e mai dalla parte dei cittadini che subiscono soprusi, non se ne uscirà. Lega Modena, continuerà a lavorare per altro a livello nazionale per rafforzare le dotazioni di mezzi e uomini per la sicurezza in città - chiudono Bertoldi e Bedostri -. Le risposte del Governo ci sono perché nell’ultimo periodo sono arrivati una valanga di appartenenti alle forze dell’ordine (circa 150 tra Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza) ed è stato rinnovato il parco auto, proprio grazie alle pressioni delle forze politiche di opposizione a Modena (come Lega Modena abbiamo sempre tenuto aperti canali con Roma). Infatti, a Modena sono stati assegnati molti più uomini di quanto non ne siano arrivati in altre città con caratteristiche simile alla nostra e di questo ringraziamo il Ministero degli Interni. Il problema è l’inefficacia e la carenza delle politiche locali e poco c’entra la questione della fascia A della Questura, che ha effetti solo burocratici! Ma presto il Governo concederà la fascia A, soltanto per strappare definitivamente al PD e alleati la foglia di fico dietro cui nascondono le proprie carenze di gestione sul tema sicurezza. In conclusione come Lega siamo molto critici sul coinvolgimento dei gruppi di Controllo del Vicinato in questa manifestazione, perchè hanno un ruolo legato alla sicurezza del territorio e non possono essere tirati per la giacchetta dai partiti politici e su questo l’assessorato alla sicurezza dovrebbe vigilare'.