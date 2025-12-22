Società partecipate: passa la delibera rinviata

Ventisei consiglieri presenti, ventiquattro votanti, diciotto favorevoli, sei contrari e due astenuti. E' stato risolto in un minuto, lo stallo che aveva concluso la precedente seduta del consiglio comunale di Modena nel quale la delibera sulla razionalizzazione e analisi delle società partecipate del Comune di Modena non era stata votata per mancanza di numero legale. Una votazione che dovendo avvenire entro la scadenza del 31 dicembre, era stata rinviata alla successiva, ed ultima dell'anno, seduta consigliare. Quella di oggi, relativa al bilancio di previsione. Una seduta fiume iniziata alle 8,30 per consentire lo svolgimento e l'ampio dibattito previsto sulle singole proposte sui singoli emendamenti alla manovra.



