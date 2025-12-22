Ventisei consiglieri presenti, ventiquattro votanti, diciotto favorevoli, sei contrari e due astenuti. E' stato risolto in un minuto, lo stallo che aveva concluso la precedente seduta del consiglio comunale di Modena nel quale la delibera sulla razionalizzazione e analisi delle società partecipate del Comune di Modena non era stata votata per mancanza di numero legale. Una votazione che dovendo avvenire entro la scadenza del 31 dicembre, era stata rinviata alla successiva, ed ultima dell'anno, seduta consigliare. Quella di oggi, relativa al bilancio di previsione. Una seduta fiume iniziata alle 8,30 per consentire lo svolgimento e l'ampio dibattito previsto sulle singole proposte sui singoli emendamenti alla manovra.
Società partecipate: passa la delibera rinviata
Con 24 voti favorevoli approvato all'inizio della seduta fiume del bilancio il documento su analisi organizzazione non votata per mancanza di numero legale la scorsa seduta
