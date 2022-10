Sondaggio Dire, continua la crescita di Fdi

Cresce la fiducia della maggioranza degli italiani nei confronti del primo premier donna. Infatti, dal 53,3% della scorsa settimana, il consenso verso Giorgia Meloni sale al 53,8% (+0,5%). In salita anche chi non si fida, al 35% (+0,3%). L’11,2% non si esprime. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 28 ottobre su un campione di mille persone.Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano, in crescita al 28,1% con un +1% rispetto alla scorsa settimana. Scende Il Pd, salgono Lega e M5s.Rispetto a sette giorni fa, il Carroccio recupera uno 0,1% e sale all’8,5%, il Pd scende al 17,2% con un -0,3%, il partito di Conte sale al 16,8% (+0,2%). Forza Italia è al 7,4% con un -0,2%.E ancora: sale Azione/Italia Viva (+0,3) al 7,9%, Alleanza Verdi Sinistra con il 3,7% guadagna uno 0,1%, +Europa perdo lo 0,1% con il 2,6%, Italexit è all’1,9% (+0,1).