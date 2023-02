Sondaggio Dire, per Governo Meloni è finita la crescita dei consensi

Nella settimana del viaggio in Ucraina la premier Giorgia Meloni riscuote tra gli elettori una fiducia al 60,9%, in calo dello 0,1%. È al 34,6% la quota di chi dice di non avere fiducia, in salita dello 0,2% rispetto alla settimana scorsa, mentre calano gli indecisi: il 4,5% non sa (- 0,1%).Scende ancora, stavolta dello 0,3%, la fiducia nel governo nell’ultima settimana: ora si attesta al 54,3%. Non ha fiducia il 38,4% degli elettori (+0,2%) e crescono gli indecisi che raggiungono una quota del 7,3% (+0,1%).