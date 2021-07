Sondaggio Dire-Tecnè, Fratelli d’Italia resta il primo partito

Prosegue il trend positivo di. Segno positivo anche per la Lega, al 20,5% (+0,1%) e per il Pd, 19,5% (+0,4%). Cala invece, dopo una settimana di scontri sulla leadership, il Movimento 5 stelle, adesso al 14,7% (-0,5); Fi stabile al 9,3%; Azione al 3,1% (-0,1); Iv al 2,1% (-0,1); Sinistra italiana al 2% (+0,1); Verdi all’1,7% (-0,1); +Europa all’1,5% (+0,1); Coraggio Italia allo 0.9% (-0,1). Seguendo il trend dei primi tre partiti, Fdi, Lega e Pd, dal 26 giugno 2020 al 2 luglio 2021, si registra la crescita continua del partito di Giorgia Meloni, che dal 16% di un anno fa è salita al 20,8% attuale guadagnando 4,8 punti percentuali. Cammino inverso per la Lega, che dal 25,8% di un anno fa è passata al 20,5% di oggi: la formazione di Matteo Salvini ha perso 5,3 punti percentuali. Alti e bassi invece per il Pd, che in 12 mesi è passato dal 19,8% al 19,5%.Anche questa settimana continua a crescere la fiducia nel governo:Il 38,6% dei mille intervistati da Tecnè con Agenzia Dire, invece, non ha fiducia nel Governo. Dopo una flessione nelle prime settimane di maggio (45,1% il 14 maggio, il punto più basso), il trend dell’esecutivo Draghi è diventato positivo e si avvicina al tetto massimo toccato il 19 febbraio, quando raggiunse il picco del 59% di fiducia da parte degli italiani.