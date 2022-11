Sondaggio Dire, vola Fdi. I 5 Stelle a un soffio dal Pd

Cresce la fiducia degli italiani nei confronti di Giorgia Meloni. Questa settimana sono 54,7% coloro che hanno fiducia nel primo governo italiano guidato da una donna (+0,9% rispetto a sette giorni fa). Scende la percentuale degli italiani che non si fidano: 34,8% (-0,2% rispetto alla scorsa settimana). Non si esprime il 10,5%. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 4 novembre su un campione di mille persone. L’esecutivo ha il placet del 51% degli italiani (+0,4% rispetto a sette giorni fa).Tra i partiti non si arresta l’ascesa di Fratelli d’Italia. Questa settimana il partito guidato da Giorgia Meloni è l’unico ad aver registrato un sensibile incremento rispetto a sette giorni fa. Seguono il Pd, poi il M5S sempre più vicino ai dem. La Lega difende la quarta piazza dall’attacco di Terzo Polo e Forza Italia.Nel borsino tra i partiti guida FdI col 29% (+0,9% rispetto alla scorsa settimana), quindi Pd 17,1% (-0,1%) e M5S 16,9% (-0,2%). La Lega scende all’8,3% (-0,2%), il Terzo Polo al 7,8% (-0,1%) e Forza Italia al 7% (-0,4%). Quindi Verdi-Sinistra al 3,6% (-0,1%), +Europa al 2,7% (+0,1%), Italexit per l’Italia con Paragone al 2% (+0,1%). Dichiarano il voto il 62% degli intervistati, incerti il 38%.