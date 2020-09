Sorpresa a Montese, vince Deluca per 11 voti su Mazza

A sorpresa è Matteo Deluca il nuovo sindaco di Montese. Il giovane candidato supera Luciano Mazza (in testa fino a oltre metà dello spoglio) sostenuto dal Pd per appena 11 voti (848 voti a 837) e il candidato della Lega Flavio Viani staccato e fermo all'8% (160 voti). Trattandosi di Comune al sotto dei 15.000 abitanti non c'è ballottaggio e vince il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti. I RISULTATI DEGLI SCRUTINI

