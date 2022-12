Spettacolo a Ferrara: la piazza natalizia è un tripudio di luci

L’albero, un abete della Normandia alto circa 20 metri si trovava in città, in un’area privata nella zona di via Bologna, e doveva essere rimosso

Si è tenuta ieri pomeriggio a Ferrara la prima accensione dell’albero di piazza della Cattedrale, accompagnata dal concerto dei Souvenir de Noel: la formazione nata nel 2009 dall'idea dei fondatori di riproporre rivisitazioni natalizie di standard americani vocali anni 50 swing e latin bossa, riarrangiate in versioni insolite e particolari.

Il sindaco Alan Fabbri ha avviato la festa in piazza, ‘lanciando’, in apertura, un brano di John Lennon e Yōko Ono, contro la guerra: la celeberrima 'Happy Xmas (War Is Over)'.



L’albero, un abete della Normandia alto circa 20 metri si trovava in città, in un’area privata nella zona di via Bologna, e doveva essere rimosso perché in situazione critica e pericolante su un’abitazione. L'albero presenta anche effetti diurni oltre a sequenze led a basso consumo energetico che lo avvolgeranno interamente. Le sfere d’oro sono state realizzate da bambini con disabilità, che l’azienda produttrice ha affidato alla creatività dei giovanissimi nell’ambito di un progetto scolastico inclusivo. L'evento di ieri è stato realizzato dal Comune, in partnership con il gruppo Hera.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.