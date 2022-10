'Tacciano le armi, negoziato subito': sindaco Pd si scopre pacifista

Il sindaco Pd di Bologna, Matteo Lepore, sposa le ragioni della manifestazione 'Tacciano le armi. Negoziato subito' che si svolgerà venerdì, in piazza Nettuno, su iniziativa del comitato bolognese della rete Europe for peace.Ricordiamo che il Pd a livelllo nazionale in Parlamento ha votato convintamente per l'invio di armi in Ucraina.'E' il momento in cui chiedere un negoziato, una tregua. Occorre che anche a livello internazionale e governativo si lavori per questo, quindi condivido la scelta di mobilitare la società civile da parte di queste associazioni', afferma il sindaco parlando con la 'Dire' oggi a margine di una conferenza stampa. 'Noi come sempre, senza invadere il campo della società civile, saremo al fianco di questa richiesta e saremo presenti', aggiunge il primo cittadino. Lepore personalmente non potrà partecipare alla manifestazione perchè nei prossimi giorni sarà all'estero, 'però sicuramente la Giunta ci sarà', assicura Lepore.E infine l'attacco politica sull'elezione di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana alla presidenza di Senato e Camera: 'Sono scelte di parte, anche un po' lontane da quelli che sono i valori della nostra Costituzione, dobbiamo ricordarci che fare opposizione significa portare avanti dei valori alternativi - dichiara Lepore -.In questa prospettiva, il Pd deve fare opposizione e meritarsi di nuovo la fiducia degli italiani'.