'Tagli sanità e soldi per armare Ucraina: cosa ne pensano Mezzetti e Negrini?'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

la notizia di ulteriori tagli sulla Sanità pubblica, imposti dalla Regione al comparto sanitario modenese, si parla di 5 milioni di euro e di una riduzione del numero del personale addetto (medici, infermieri...) di 150 unità. Ogni cittadino potrà riflettere sulla gravità di questo provvedimento che andrà ad incidere su una situazione già disastrosa, con attese interminabili per ogni tipo di analisi ed accertamenti e con il ricorso sempre più massiccio alla sanità privata, con conseguente salasso per i cittadini che, ricordiamolo, continuano a percepire gli stessi redditi, a fronte di un'inflazione che sta erodendo risparmi e pazienza di tutti'. A intervenire è il Coordinamento Emilia Movimento Indipendenza.

'Sarebbe utile ricordare da dove vengono le politiche dei tagli alla Sanità che superano ormai i 40 mld di euro negli ultimi 15 anni ma pensiamo che sia importante aggiungere che in meno di due anni l'Italia ha speso 2,2 miliardi di euro per le forniture di armi all'Ucraina, come ha rivelato oggi il Foglio, giornale non certo sospettabile di essere antigovernativo su questo tema. Per non parlare del contributo che l'Italia dà al fondo stanziato dalla Ue per rifornire Kiev il cui stanziamento complessivo ha superato 4 miliardi di euro. Chissà cosa ne pensano i due candidati alla carica di sindaco di Modena, Mezzetti e Negrini, che probabilmente si getteranno la croce addosso sulla responsabilità di questi nuovi tagli, gli uni accusando la Regione gli altri il governo centrale, entrambi però non diranno una parola sul fiume di denaro pubblico che l'Italia sta destinando ad una guerra che nessuno cerca più di fermare e che cambierà in peggio la vita degli italiani e di tutti gli europei' - chiude Indipendenza.