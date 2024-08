Tappa a Mirandola per Elena Ugolini: tutela lavoratori Mozarc, payback e infrastrutture le priorità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'occasione anche per conoscere la straordinaria esperienza della Frolleria che impiega ragazzi e ragazze con disturbi legati all'autismo.



'Sono venuta in questo distretto per ascoltare le esigenze di un territorio vasto e laborioso, terzo polo al mondo nel settore biomedicale' - ha affermato. 'Nel dialogo con Letizia Budri ed alcuni membri della giunta, è emersa la necessità di una politica che garantisca alle imprese e agli investitori la certezza del diritto e una visione di ampio respiro, capace di traguardare la complessità della situazione economica internazionale“ spiega Elena Ugolini, candidata civica alla presidenza dell’Emilia-Romagna oggi in visita a Mirandola, città dove nell’ottobre del 2012 inaugurò, da Sottosegetaria all’istruzione, la scuola primaria Dante Alighieri, situata proprio a fianco degli uffici comunali.

‘La Regione deve prevedere delle consistenti premialità nei confronti di chi crea lavoro e ricchezza nei nostri territori.



Questo concetto riguarda anche la misura del payback, che è assolutamente da superare poiché dannosa per il polo biomedicale più grande d’Italia che trova casa proprio qui a Mirandola. Per le imprese è fondamentale avere la certezza del diritto, prima condizione per costruire e investire. Un altro aspetto emerso è la difformità di trattamento da parte di chi ha governato fino ad oggi la nostra Regione. In tal senso, sul fronte dei trasporti e della viabilità di questo territori. Mirandola è fortemente penalizzata, basti pensare alla difficoltà di collegamento tra la città di Mirandola e il casello autostradale più vicino. La Cispadana è un progetto dato dal 2010 in concessione dalla regione Emilia romagna all’Arc.

E siamo concordi nel dire che occorre sbloccare la situazione. A settembre è previsto l’accordo di programma tra i comuni interessati, ma rimane il fatto che la Regione abbia perso troppo tempo a danno dei cittadini e contestualmente dello sviluppo economico del territorio” dice Ugolini. Elena Ugolini, durante la sua giornata mirandolese, ha voluto dedicare spazio ai lavoratori della Mozarc-Bellco, rappresentati da Paola Caramaschi, Alberto Suffritti e Fabio Bertolino, che hanno testimoniato la gratitudine nei confronti della candidata civica Ugolini per essere stati ascoltati in merito all’interlocutoria situazione dei lavoratori della Mozarc Medical (ex Bellco).



La giornata mirandolese di Elena Ugolini, dopo aver visitato il centro storico, si è conclusa poi incontrando, accompagnata da una delegazione della giunta Budri, la Frolleria Anfas, recentemente visitata dalla Ministra per le disabilità Locatelli. ‘Un esempio virtuoso - dice Ugolini - di inclusione socio-lavorativa per giovani con compressioni cognitive valorizzati attraverso la produzione di prodotti di alta pasticceria diffusi su tutto il territorio nazionale grazie all’ultima implementazione del progetto, ossia l’acquisto di un truck che permette ai ragazzi di far conoscere i loro profitti durante le fiere, sagre e feste a carattere eno-gastronomico’ - conclude Ugolini.