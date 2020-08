Temporale pomeridiano: dieci interventi dei Vigili del fuoco

Ammontano ad una decina gli interventi dei Vigili del fuoco a seguito del temporale di oggi pomeriggio sulla provincia di Modena. Tutti concentrati nell'area Nord tra Camposanto San Felice e Mirandola. Non si registra nessun ferito ma, come già accaduto nei giorni scorsi, si è trattato di arginare i danni derivanti da caduta di piante e allagamenti.

