Nuova passeggiata diurna per la sicurezza e un esposto: Forza Nuova torna in strada

Zona Stadio, Parco Novisad, Stazione e Centro Storico. Sono queste le aree interessata dalla passeggiata per la sicurezza organizzata da Forza Nuova a Modena, nell'ambito di quelle lanciate dal leader nazionale Roberto Fiore alcune settimane fa, nella sera in cui il gruppo di manifestanti di Forza Nuova, attivi nel presidio autorizzato, si scontrarono con alcuni manifestanti della sinistra antagonista che protestavano contro la loro presenza. I fatti, documentati da La Pressa, hanno generato nei giorni scorsi, da parte di Forza Nuova, un esposto alla Prefettura 'per quella che la stessa Forza Nuova per voce del referente locale Luca Ferrarini, definisce 'una discriminazione nei confronti dei propri militanti che erano autorizzati a manifestare lo scorso 20 maggio ma che paradossalmente risultano accusati di reati legati all'ordine pubblico'.

I militanti si sono ritrovati, nell'ultima passeggiata, in fascia diurna, nelle zone più sensibili per spaccio, episodi di violenza, e degrado: Stadio, Parco Novisad, Stazione e Centro Storico.

