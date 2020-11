'Truffa diamanti e acquisto azioni CPL, danno per intera comunità'

“Se vi è una responsabilità penale rispetto alla cosiddetta “truffa dei diamanti” e della garanzia per l’acquisto di azioni della Coop CPL – come oltretutto emerso di recente dagli organi d’informazione locali - lo accerterà la magistratura. Certo è che, anche in un periodo come questo in cui Mirandola spicca per l’apporto fornito dal comparto biomedicale nel contrasto al Covid, finire coi riflettori puntati addosso per vicende poco chiare, affari occulti, storie di denaro riciclato, risulta lesivo per l’intera comunità mirandolese. Anche per questa ragione quindi, confidiamo nelle indagini: è necessario che i reati riscontrati siano accertati e che la giustizia faccia il proprio corso.” È questo il commento che il Sindaco di Mirandola Alberto Greco e la Giunta, fanno a margine di quanto uscito sugli organi d’informazione nei giorni scorsi, rispetto alla vicenda che coinvolge il precedente CdA della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

È ferma la volontà dell’attuale Giunta di Mirandola che vuole in questo modo differenziarsi dalla precedente amministrazione. “Pur nella gravità della situazione per altro già nota, la precedente amministrazione – fanno notare Sindaco e Giunta del Comune di Mirandola – non aveva assunto alcuna iniziativa a riguardo. Noi per contro, ed in particolare per quello che rappresenta la Fondazione in termini di sostegno al territorio e che una vicenda simile possa rappresentare una macchia indelebile, abbiamo sollecitato il nuovo CdA della Fondazione medesima a nominare un legale per tutelarsi. Ma pure e soprattutto per verificare se, oltre all’ex presidente, anche altri che hanno amministrato e che quindi avrebbero dovuto vigilare sui conti correnti aperti dalla Fondazione in vari Paesi d’Europa, siano responsabili dei milioni di euro spariti. Da ultimo, ma non meno importante occorre poi ricordare anche la responsabilità politica di chi ha scelto quelle persone in qualità di amministratori, scelta che da quanto emerso è andata a discapito dell’intera comunità.”