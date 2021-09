'Ucman, nessun inciucio: dalla Lega un voto di responsabilità'

'A seguito della lettera dei due ex segretari generali indirizzata al Prefetto, in cui si mostrava preoccupazione per una mancata tenuta di UCMAN e per l’impossibilità di garantire i servizi, e a oltre un anno di reggenza di un presidente facente funzione non pienamente legittimato a guidare l’ente, a sottoscrivere gli accordi sul recesso di Mirandola e a gestire la riorganizzazione, mercoledì sera si è posto fine a uno stallo istituzionale che stava avendo pesanti ripercussioni sull’Unione, sul lavoro e sulla serenità dei quasi 300 dipendenti'. Così la capogruppo Lega in Ucman Lavinia Zavatti e il consigliere comunale Lega a Mirandola e deputato Guglielmo Golinelli sulla nuova presidenza Ucman 'Considerata l’indisponibilità dei sindaci di Finale e di San Felice a ricoprire l’incarico, qualcuno sperava che questa condizione di incertezza proseguisse (magari in accordo proprio con il sindaco e presidente Lisa Luppi), fingendo di non sapere che il Consiglio, dove la maggioranza di centrodestra è risicata e variegata, ha un ruolo secondario, e che in Giunta, invece, la maggioranza Pd è schiacciante con 6 sindaci su 9. Nessun inciucio e nessuna nuova maggioranza dunque - continuano Golinelli e Zavatti replicando alle accuse di Fdi - ma semplicemente un voto di responsabilità da parte della Lega, a cui hanno aderito anche i civici di Concordia e San Felice, per avere un interlocutore pienamente legittimato sia nell’amministrazione che per trattare la Mirandolexit, con le seguenti richieste: rivisitare le più importanti deleghe dell’ente, (cioè quelle che hanno portato alla stasi e alle incertezze del personale), e rimettere in capo al sindaco di Mirandola (in quanto comune capodistretto) la delega alla Sanità'.