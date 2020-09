Ufficio stampa Regione, 31 candidati. Per molti nemmeno un colloquio

L' ordine dei giornalisti stesso il 20 giugno sul proprio sito parlava di 'bando', ma in realtà formalmente si trattava di un 'Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a ricoprire la posizione di Responsabile del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna' ( qui il link ). Fatto sta che su 31 curriculum inviati, la Regione Emilia Romagna ha fatto solo una manciata di colloqui e alla fine ha scelto in autonomia il prescelto ( qui l'articolo ). Parliamo della nomina del nuovo responsabile della comunicazione della Assemblea legislativa, si badi bene, organo plurale e non espressione della maggioranza. Per la giunta esiste già un Ufficio stampa che costa 2 milioni all'anno, qui l'articolo Siamo comunque in grado oggi di fare l'elenco di tutti i professionisti che hanno inviato il proprio curriculum. Tra questi, va detto, solo pochissimi hanno avuto l'invito al colloquio conoscitivo. Del resto l'avviso parlava chiaro: 'I candidati potranno essere eventualmente convocati per un colloquio di approfondimento'.Ecco comunque i nomi dei professionisti che hanno inviato domanda di partecipazione, curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e breve lettera di presentazione.Luca GovoniMauro EufrosiniMassimiliano CordedduAntonio FarnèStefano CaccianiMauro SartiElena ContiniGiuseppe LeonelliMarco GirellaSimone MartarelloFilippo LeonardiMarco GranaElisabetta ZandoliSara BucciAnna Maria ManeraMartina VaccaSilvia BarbieriBiagio BanculliAlessandro AlvisiGlauco BertaniGiuseppe PilloniFederica MingarelliLaura BertozziRoberta SilverioManuel SpadazziAndrea CarugatiIlaria ChiaTania DroghettiMaria NeriBarbara BeniniSilvia Bonacini