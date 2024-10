Ugolini: 'De Pascale trascorra meno tempo nei salotti tv romani'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

rimprovera alla sua rivale di centrodestra, di negarsi ai confronti elettorali.

Immediata la replica della stessa Ugolini.

'Mi sono confrontata con de Pascale già due volte e sicuramente ci sarà modo di farlo ancora prima della fine della campagna elettorale - afferma -. Suggerirei al sindaco di Ravenna di trascorrere meno tempo nei salotti tv romani, nelle iniziative elettorali e occuparsi di più del suo territorio così esposto e ferito per le ripetute alluvioni. Io sono francamente preoccupata per quello che può ancora succedere e per tutto il tempo perso dalla sinistra. Meno chiacchiere, meno parole. Meno proclami. Smettano di perdere tempo e si occupino dei veri problemi dell’Emilia-Romagna ognuno nel suo ruolo. Altrimenti è inutile candidarsi per ricoprire cariche se poi si fugge dalle responsabilità'.

Foto Fb Ugolini