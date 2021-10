Usb: 'Seta offre tamponi a costo ridotto di 12 euro. Li vogliamo gratis'

Si è materializzata questa mattina, come annunciato , la protesta dei lavoratori Seta aderenti a Usb, nell'ambito dello sciopero generale di 24 ore di oggi che coinvolge tutti i settori produttivi del Paese in vista della introduzione dal 15 ottobre del Green Pass sui luoghi di lavoro.'Siamo solidali sia con i lavoratori vaccinati, sia con quelli che hanno deciso di non vaccinarsi - spiega Giovanni Miele dell'Usb Modena -. Chiediamo quindi che l'azienda paghi i tamponi agli autisti che decidono di non sottoporsi al vaccino, ricordando che Seta è obbligata alla sorveglianza sanitaria anche nei confronti degli autisti vaccinati e che possono comunque essere contagiati, peraltro ricordiamo che non vi sono controlli sui passeggeri: il rischio biologico vale per chiunque'.Miele spiega come Seta abbia proposto un tampone in convenzione con un laboratorio di analisi al prezzo ridotto di 12 euro. 'Ma a noi non basta, il tampone deve essere gratuito'.'Seta ha preannunciato lo straordinario obbligatorio per chi è presente, con modifiche di turni e supplementi che andranno ad incidere profondamente sullo stress' - ricorda Usb.