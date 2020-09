Vignola, insulti sessisti a candidata Lega, Romani: Ecco i democratici

Aylin Nica è nata in Turchia da genitori rumeni: vive da 11 anni in Italia ed è una giovane candidata al Consiglio Comunale di Vignola nelle fila della Lega Salvini Premier. Un esempio di convinto impegno civico e politico. Ebbene, sulla sua pagina social è stata pesantemente attaccata con frasi sessiste e discriminatorie, oltre che per la sua appartenenza al partito.

Quanto è accaduto è inaccettabile: lo è in assoluto e lo tanto più perché queste espressioni d’odio arrivano da quei ‘democratici’ che si professano campioni di etica: che accusano gli altri – noi in particolare – di ogni forma di nefandezza, salvo poi rivelarsi i peggiori odiatori'.



Così il referente provinciale Lega Davide Romani, a commento delle frasi che sulla sua pagina FB hanno colpito la giovane candidata in corsa nella lista della Lega alle prossime elezioni amministrative di Vignola



'Aylin Nica - afferma - è stata offesa a più livelli in maniera vergognosa e con una violenza verbale inaudita. Discriminata perché donna, dunque ‘più tagliata per fare la miss che per la politica’, e discriminata perché straniera e leghista, secondo questa gente una contraddizione. Sappiano queste persone che molti stranieri, moltissimi giovani anche nelle nostre sezioni, apprezzano e votano la Lega: essi rappresentano un’integrazione perfettamente riuscita. Alla Lega, dal canto suo conclude Romani - non importa il colore della pelle, ma il rispetto delle regole e l’impegno per il Paese. Infine, li esortiamo a rispettare la pluralità di idee di cui si riempiono solo la bocca e a considerare che la capacità e le idee non hanno colore né sesso. Ad Aylin diciamo di non mollare e di andare avanti a testa alta'.