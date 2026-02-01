'Il Sulpl esprime piena e convinta solidarietà al poliziotto coinvolto nei gravi fatti avvenuti a Torino durante le manifestazioni riconducibili al centro sociale Askanatuna. Quanto accaduto non è tollerabile né accettabile in uno Stato di diritto. La violenza, l’aggressione alle forze dell’ordine e la sistematica negazione delle regole democratiche non possono trovare alcuna giustificazione, né politica né sociale. È inaccettabile che esistano aree delle nostre città trasformate in zone franche, dove la legalità viene quotidianamente messa in discussione e chi indossa una divisa diventa bersaglio di odio e intimidazione'. Così la segreteria nazionale e modenese del Sulpl, guidata da Elisa Fancinelli.
'Il poliziotto ha operato nel pieno rispetto del proprio dovere istituzionale, in un contesto di forte tensione e di chiara aggressività, tutelando l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Ancora una volta le forze dell’ordine si trovano a fronteggiare situazioni di violenza organizzata, pagando un prezzo altissimo in termini di esposizione personale, stress operativo e delegittimazione pubblica.
Il Sulpl respinge con forza ogni tentativo di criminalizzazione dell’operato della Polizia e chiede alle istituzioni una presa di posizione chiara e netta: chi attacca lo Stato e i suoi rappresentanti deve essere perseguito con determinazione, senza ambiguità - continua Fancinelli -. Difendere le forze dell’ordine significa difendere la legalità, la convivenza civile e la democrazia stessa. Il Sulpl sarà sempre al fianco delle donne e degli uomini in divisa che, ogni giorno, garantiscono sicurezza e rispetto delle regole, anche a costo di mettere a rischio la propria incolumità'.
Foto Italpress
'Vile aggressione dal centro sociale Askanatuna: solidarietà al poliziotto'
Fancinelli (Sulpl): 'Difendere le forze dell’ordine significa difendere la legalità, la convivenza civile e la democrazia stessa'
'Il Sulpl esprime piena e convinta solidarietà al poliziotto coinvolto nei gravi fatti avvenuti a Torino durante le manifestazioni riconducibili al centro sociale Askanatuna. Quanto accaduto non è tollerabile né accettabile in uno Stato di diritto. La violenza, l’aggressione alle forze dell’ordine e la sistematica negazione delle regole democratiche non possono trovare alcuna giustificazione, né politica né sociale. È inaccettabile che esistano aree delle nostre città trasformate in zone franche, dove la legalità viene quotidianamente messa in discussione e chi indossa una divisa diventa bersaglio di odio e intimidazione'. Così la segreteria nazionale e modenese del Sulpl, guidata da Elisa Fancinelli.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento
Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio
Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara
Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisinoArticoli Recenti
Rifiuti: a Sassuolo scattano i tutor per i cittadini nelle zone più critiche
Scandalo Fondazione di Modena, Zanca: 'Non abbiamo gli strumenti per chiedere dimissioni del Cdi'
'Scandalo Fondazione di Modena, in una città normale il tutti a casa sarebbe il minimo sindacale'
Lutto nella politica modenese, è scomparso a 80 anni Paolo Cristoni