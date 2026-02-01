Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Violenze di Torino, la sub-cultura malata della sinistra antagonista

Violenze di Torino, la sub-cultura malata della sinistra antagonista

La legalità è la base del vivere civile. A prescindere dalla soggettiva visione che del vivere civile si abbia

2 minuti di lettura
Ciò che è accaduto ieri a Torino è inaccettabile.
In questo suo essere sempre e solo figlio di questa sub-cultura malata della sinistra antagonista.
Una sinistra violenta, questa di piazza.
Nell’ottica della rage against the machine della quale tutto giustifica la violenza.
Soprattutto quella contro - meglio se inermi - poliziotti e carabinieri, da sempre visti come servi del padrone.
Sono immagini vergognose, quelle di ieri sera. Che un paese civile non merita di vedere.
E che dovrebbero far riflettere sul fatto che questi, esattamente questi, sono i centri sociali che tanti cattivi maestri difendono a spada tratta.
Persone, queste, che i centri sociali frequentavano in prima persona e che, una volta ripulitisi a livello d’immagine, ancor oggi santificano gli stessi, rilasciando dichiarazioni in perfetto stile gauche caviar.
Nel tentativo - questo è il punto - di far credere che siano meritevoli luoghi d’aggregazione, quando non addirittura d’arte e di cultura e non vere e proprie fabbriche d’odio e d’illegalità. Non ci può essere nessuna vera aggregazione, né men che meno ci possono essere arte e cultura, fuori dalla legalità.
La legalità è la base del vivere civile. A prescindere dalla soggettiva visione che del vivere civile si abbia.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E alla base della legalità non ci può non essere il rispetto in primis di tutti coloro che, vestendo la divisa, servono - in senso alto, anglosassone - lo Stato.
Non è pensabile assistere ancora una volta a preordinate scene di guerriglia urbana travestite da preteso diritto costituzionale di manifestare liberamente le proprie idee.
Non sono cosa, i picchiatori di sinistra, che questo paese possa tollerare più oltre senza usare l’unica parola che si impone in questi casi: è di delinquenti veri che sta qui parlando.
Che dovrebbero essere in primis isolati dal punto di vista politico.
Non capire questo significa avere a propria volta nel proprio Dna la violenza di strada quale arma politica.
Il resto, tutto il resto, è infinita tristezza.
Guido Sola
Foto Agenzia Nova
Foto dell'autore

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dottore di ricerca in Scienze penalistiche presso l’Università degli Studi di Trieste. Già assegnista di ri...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Vile aggressione dal centro sociale Askanatuna: solidarietà al poliziotto'

'Vile aggressione dal centro sociale Askanatuna: solidarietà al poliziotto'

Polizia Locale Ucman: 193 incidenti rilevati nel 2025 ma nessuno mortale

Polizia Locale Ucman: 193 incidenti rilevati nel 2025 ma nessuno mortale

Carpi, controlli di Polizia rafforzati: due denunciati e un irregolare accompagnato al CPR

Carpi, controlli di Polizia rafforzati: due denunciati e un irregolare accompagnato al CPR

Due arresti per spaccio a Modena: interventi mirati della Polizia di Stato tra Madonnina e Tempio

Due arresti per spaccio a Modena: interventi mirati della Polizia di Stato tra Madonnina e Tempio

Castelfranco Emilia, la polizia locale adotta il cordino che blocca gli arti

Castelfranco Emilia, la polizia locale adotta il cordino che blocca gli arti

Creano un finto incidente, ma la telecamera del Comune li riprende: tre denunciati alla PL

Creano un finto incidente, ma la telecamera del Comune li riprende: tre denunciati alla PL

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Baby gang a Carpi, Righi ha imparato dal Pd: quando il potere non può negare un problema, lo ingloba

Baby gang a Carpi, Righi ha imparato dal Pd: quando il potere non può negare un problema, lo ingloba

Modena, sicurezza e decoro della città: anche il sindaco ammette di non essere soddisfatto

Modena, sicurezza e decoro della città: anche il sindaco ammette di non essere soddisfatto

Scandalo Fondazione: dalla Procura sequestro superiore al milione di euro, ma cifra da quantificare

Scandalo Fondazione: dalla Procura sequestro superiore al milione di euro, ma cifra da quantificare

Scandalo Fondazione di Modena, caro Tiezzi l'ammanco milionario certifica un mandato tradito

Scandalo Fondazione di Modena, caro Tiezzi l'ammanco milionario certifica un mandato tradito

Articoli Recenti Forza Italia e il vuoto dell’opposizione: una partita tutta da giocare a Modena

Forza Italia e il vuoto dell’opposizione: una partita tutta da giocare a Modena

Referendum giustizia, le bugie di chi dice No

Referendum giustizia, le bugie di chi dice No

Modena, lo scaricabarile del pattume

Modena, lo scaricabarile del pattume

Ripetitore in piazzale don Venturelli: caro Righi, i cittadini non vi credono più

Ripetitore in piazzale don Venturelli: caro Righi, i cittadini non vi credono più