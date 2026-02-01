Violenze di Torino, la sub-cultura malata della sinistra antagonista

Ciò che è accaduto ieri a Torino è inaccettabile.In questo suo essere sempre e solo figlio di questa sub-cultura malata della sinistra antagonista.Una sinistra violenta, questa di piazza.Nell’ottica della rage against the machine della quale tutto giustifica la violenza.Soprattutto quella contro - meglio se inermi - poliziotti e carabinieri, da sempre visti come servi del padrone.Sono immagini vergognose, quelle di ieri sera. Che un paese civile non merita di vedere.E che dovrebbero far riflettere sul fatto che questi, esattamente questi, sono i centri sociali che tanti cattivi maestri difendono a spada tratta.Persone, queste, che i centri sociali frequentavano in prima persona e che, una volta ripulitisi a livello d’immagine, ancor oggi santificano gli stessi, rilasciando dichiarazioni in perfetto stile gauche caviar.Nel tentativo - questo è il punto - di far credere che siano meritevoli luoghi d’aggregazione, quando non addirittura d’arte e di cultura e non vere e proprie fabbriche d’odio e d’illegalità. Non ci può essere nessuna vera aggregazione, né men che meno ci possono essere arte e cultura, fuori dalla legalità.La legalità è la base del vivere civile. A prescindere dalla soggettiva visione che del vivere civile si abbia.E alla base della legalità non ci può non essere il rispetto in primis di tutti coloro che, vestendo la divisa, servono - in senso alto, anglosassone - lo Stato.Non è pensabile assistere ancora una volta a preordinate scene di guerriglia urbana travestite da preteso diritto costituzionale di manifestare liberamente le proprie idee.Non sono cosa, i picchiatori di sinistra, che questo paese possa tollerare più oltre senza usare l’unica parola che si impone in questi casi: è di delinquenti veri che sta qui parlando.Che dovrebbero essere in primis isolati dal punto di vista politico.Non capire questo significa avere a propria volta nel proprio Dna la violenza di strada quale arma politica.Il resto, tutto il resto, è infinita tristezza.Foto Agenzia Nova