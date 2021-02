Vinci entrato e Lucaselli blindata: Fdi prepara opposizione solitaria

Gianluca Vinci strappato alla Lega e Ylenja Lucaselli convinta a resistere alle sirene leghiste e blindata nella truppa meloniana. Fratelli d'Italia si rafforza in Emilia Romagna e si prepara alla battaglia solitaria all'opposizione del governo del 'dentro tutti' guidato da Mario Draghi.'Faremo un’opposizione patriottica al Governo Draghi sia sul piano nazionale sia sul piano regionale' - spiegano gli esponenti Fdi che giovedì si riuniranno nella sede dell'Assemblea regionale per presentare il proprio programma. Saranno presenti i consiglieri regionali Marco Lisei, Michele Barcaiuolo e Giancarlo Tagliaferri e i parlamentari Francesco Lollobrigida, Tommaso Foti, Galeazzo Bignami, Ylenja Lucaselli, Gianluca Vinci e Alberto Balboni.Intanto i sondaggi sembrano premiare la scelta della Meloni di non prendere parte al Governo Lega-Pd-Forza Italia-M5S.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.