Volley Superlega: Modena si afferma a Milano

Il tabellino

Allianz Milano-Valsa Group Modena 0-3 (22-25, 23-25, 23-25)

Allianz Milano: Porro 3, Reggers 11, Louati 3, Kaziyski 7, Caneschi 6, Schnitzler 4, Catania (L), Piano 2, Gardini 8, Otsuka 2, Barotto, Larizza, Zonta. N.E. Staforini (L). All. Piazza.

Valsa Group Modena: De Cecco 2, Ikhbayri 14, Gutierrez 6, Davyskiba 17, Anzani 5, Mati 7, Gollini (L), Buchegger 5, Massari, Uriarte. N.E.: Stankovic, Meijs, Federici (L), Rinaldi. All. Giuliani.

MVP: Davyskiba



Formazioni

Modena comincia il match col sestetto composto da De Cecco-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez in banda, Anzani-Mati al centro e Gollini libero. Milano risponde con Porro in regia, Reggers opposto, Kaziyski/Louati martelli, Schnitzer/Caneschi centrali e Catania libero.



Parte bene Modena che va sul 9-7 con un ottimo Davyskiba. Spinge fortissimo Ikhbayri al servizio, la Valsa Group resta avanti, 15-14. I gialli chiudono il primo set 25-22.

Parte forte anche nelModena, 7-4 e la Valsa alza i giri del motore. Non si fermano i gialli, 15-10 e i ragazzi di Giuliani che non mollano. Davyskiba è implacabile, 16-11. Si arriva al 25-23 con Paul Buchegger che chiude anche il secondo parziale.

Milano va sull’8-10 e non si ferma, 15-18. Cambia marcia Modena che mette la freccia e va sul 21-20. I gialli non si fermano e chiudono 25-23 il terzo set e 3-0 il match. Modena conclude la regular season al settimo posto e nei quarti di finale playoff sfiderà Perugia.

Foto: Modena Volley