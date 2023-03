'Vorrei essere utile al Pd, ma sta alla Schlein farmi proposta'

Tuttavia, precisa Bonaccini a margine di una conferenza stampa a Bologna, 'tocca ad Elly Schlein per prima valutare una eventuale proposta al sottoscritto che possa essere utile a comporre il quadro di un Partito democratico che certamente ha una segretaria, che si chiama Elly Schlein che ha vinto le primarie'. Ma 'anche un partito che nei miei confronti ha visto quasi la metà degli elettori dare la loro preferenza e la maggioranza assoluta degli iscritti qualche settimana prima'. Con la nuova segretaria, conclude Bonaccini, 'non ci siamo risentiti. Ma avremo sicuramente modo di risentirci e valutare insieme il modo migliore per essere utili al Partito democratico'.

