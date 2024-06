Voto a Modena, gli exploit dei partiti nelle singole sezioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Confrontando i dati, la base degli iscritti residenti nel Comune di Modena risulta essere stabile intorno ai 140mila elettori, ma emerge che nel 2019 andarono alle urne 94.998 cittadini, mentre alle ultime elezioni del 2024 i votanti modenesi sono scesi a 88.164. Un dato che rispecchia il quadro nazionale.Un confronto fra le amministrative 2019 (con la riconferma di Muzzarelli), e le elezioni 2024 (con l'elezione di Mezzetti), fotografa alcuni dati. Guardando i voti delle liste sopra lo sbarramento del 3% sia nel 2019 che nel 2024 si registrano variazioni e travasi di voti.Nello specifico:leggero aumento del Pd che passa dai 33.

565 voti del 2019 ai 34.893 del 2024;

il M5S si dimezza dagli 8997 voti del 2019 ai 4.059 del 2024;

leggera perdita per Forza Italia che passa da 3.688 voti del 2019 ai 3.361 del 2024;

tracollo della Lega dai 21.605 voti del 2019 ai 2.436 del 2024;

exploit Fratelli d'Italia che dai 3.412 voti del 2019 passa ai 13.711 del 2024;

notevole riduzione per Modena Volta Pagina che dai 2823 voti del 2019 scende ai 1.455 del 2024;

perdita di voti per Modena solidale diventata poi Modena Civica che dai 3.397 voti del 2019 scende ai 2.686 del 2024;

Sinistra per Modena e Verdi, separati nel 2019, presero rispettivamente 7373 e 2780 voti; mentre alle elezioni 2024 uniti nell'Alleanza Verdi Sinistra hanno incasso 5.960, perdendo dunque la metà dei voti complessivi rispetto al 2019.



I FORTINI

Ecco le singole sezioni dove i partiti hanno preso più voti.



Plebiscito Pd nella frazione di San Damaso alla sezione 125 con 301 voti;

Fratelli d'Italia incassa 175 voti alla sezione 3 centro storico De Amicis Viale caduti in guerra;

M5S 38 voti alla sezione 93 Magenta Morane;

Lista Negrini Sindaco 41 voti alla sezione 108 centro storico San Carlo viale Muratori;

Modena x Modena 38 voti alla sezione 8 centro storico San Carlo viale Muratori;

Forza Italia 40 voti alla sezione 5 centro storico De Amicis Viale caduti in guerra;

Lega 28 voti alla sezione 179 di Fossa Buracchione a Baggiovara;

Aria 30 voti alla sezione 160 via Amundsen alla Madonnina;

Modena Volta Pagina 16 voti alla sezione 113 Valli zona parco Amendola;

Modena Cambia 13 voti alla sezione 71 Carbonieri zona Policlinico;

Movimento 3V 6 voti alla sezione 116 Valli zona parco Amendola;

Modena Civica 29 voti alla sezione 52 Ferraris in via Divisione Acqui;

Azione 26 voti alla sezione 1 centro storico De Amicis Viale caduti in guerra;

Alleanza Verdi Sinistra 52 voti alla sezione 12 via Del Carso zona Cittadella;

Piazza Futura 34 voti alla sezione 81 in via Benedetto Marcello zona Modena est;

Uniti per Modena 20 voti alla sezione 26 S. Anna zona Sacca.

Marco Amendola