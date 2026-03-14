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L’Accademia Militare ospita la mostra sulle stragi nazifasciste nella guerra di Liberazione

L’Accademia Militare ospita la mostra sulle stragi nazifasciste nella guerra di Liberazione
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A Palazzo Ducale dal 14 marzo al 10 aprile il percorso espositivo che ricostruisce il contesto storico e giudiziario. Anteprima La Pressa

2 minuti di lettura

Questo pomeriggio, all’interno del Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare - alla presenza del Comandante dell’Istituto, Generale di Divisione Stefano Messina, del Presidente della Provincia, Fabio Braglia e del Sindaco, Massimo Mezzetti, è stata inaugurata la mostra storico-documentaria “Le stragi nazifasciste nella guerra di Liberazione 1943–1945. Storia, Giustizia, Memoria”, iniziativa promossa dallo Stato Maggiore della Difesa e realizzata sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana.


Il progetto espositivo, curato dal Procuratore Generale Militare Marco De Paolis, nasce con l’obiettivo di preservare e valorizzare la memoria di una delle pagine più dolorose della storia nazionale: i crimini e le stragi perpetrati dalle forze naziste e fasciste nel territorio italiano e all’estero nel periodo compreso tra l’8 settembre 1943 e la Liberazione del 25 aprile 1945.


Attraverso documenti d’archivio, fotografie, materiali audiovisivi e contributi multimediali, il percorso espositivo ricostruisce il contesto storico e giudiziario degli eccidi che colpirono militari e popolazione civile, offrendo al pubblico una lettura fondata su fonti documentali storiche e giudiziarie, provenienti dall’attività investigativa e processuale condotta negli ultimi decenni dalla magistratura militare italiana.


La mostra si articola in diverse aree tematiche dedicate ai crimini di guerra commessi contro i militari italiani, alle violenze perpetrate sulla popolazione civile, alle deportazioni degli Internati Militari Italiani (IMI) e ai procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei responsabili delle stragi.

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Tra gli episodi ricordati figurano alcune tra le più gravi tragedie della guerra di Liberazione, tra cui la Strage di Marzabotto, la Strage di Sant’Anna di Stazzema e l’Eccidio di Cefalonia, simboli del sacrificio e della sofferenza vissuti dal Paese in quegli anni.


Dopo essere stata ospitata in numerose città italiane – tra cui Roma, Firenze, Palermo, Napoli, Bologna, Milano e Torino - l’esposizione resterà a Modena fino al 10 aprile, città che conserva una profonda tradizione legata ai valori della Resistenza e della costituzione repubblicana.


L’iniziativa rappresenta pertanto un significativo momento di riflessione e di approfondimento storico, nonché un’importante occasione di dialogo con il mondo della scuola, dell’università e della società civile, affinché la memoria delle tragedie del passato contribuisca a rafforzare la consapevolezza civica e a trasmettere alle nuove generazioni i principi di libertà e democrazia che costituiscono il fondamento della Repubblica italiana.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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