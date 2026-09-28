La prima settimana di sosta del campionato di serie B si è chiusa questa mattina, domenica 27 settembre, al campo Zelocchi con un test in famiglia fra la prima squadra e la formazione Primavera. Daniele Galloppa e Paolo Mandelli hanno dato spazio a tutti i giocatori disponibili in una partita articolata su tre tempi. Per la prima squadra doppietta di Montevago e reti di Belotti, Ronco, Azzi e Bianco, per i giovani canarini gol di Andolina e Diarra.
Domani giornata di riposo, la ripresa è prevista per martedì pomeriggio con la prima seduta d’allenamento presso il Nido, il nuovo centro sportivo dei canarini, alle porte di Modena, nel comune di Nonantola
Modena calcio, ultimo allenamento al campo Zelocchi, da martedì tutti al Nido
Il nuovo centro sportivo gialloblù è pronto per ospitare i gialloblù. Questa mattina incontro tra la prima squadra e la primavera. Ieri allenamento a porte aper
Il nuovo centro sportivo gialloblù è pronto per ospitare i gialloblù. Questa mattina incontro tra la prima squadra e la primavera. Ieri allenamento a porte aper
La prima settimana di sosta del campionato di serie B si è chiusa questa mattina, domenica 27 settembre, al campo Zelocchi con un test in famiglia fra la prima squadra e la formazione Primavera. Daniele Galloppa e Paolo Mandelli hanno dato spazio a tutti i giocatori disponibili in una partita articolata su tre tempi. Per la prima squadra doppietta di Montevago e reti di Belotti, Ronco, Azzi e Bianco, per i giovani canarini gol di Andolina e Diarra.
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