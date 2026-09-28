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Modena calcio, ultimo allenamento al campo Zelocchi, da martedì tutti al Nido

Modena calcio, ultimo allenamento al campo Zelocchi, da martedì tutti al Nido
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Il nuovo centro sportivo gialloblù è pronto per ospitare i gialloblù. Questa mattina incontro tra la prima squadra e la primavera. Ieri allenamento a porte aper

1 minuto di lettura

La prima settimana di sosta del campionato di serie B si è chiusa questa mattina, domenica 27 settembre, al campo Zelocchi con un test in famiglia fra la prima squadra e la formazione Primavera. Daniele Galloppa e Paolo Mandelli hanno dato spazio a tutti i giocatori disponibili in una partita articolata su tre tempi. Per la prima squadra doppietta di Montevago e reti di Belotti, Ronco, Azzi e Bianco, per i giovani canarini gol di Andolina e Diarra.
Domani giornata di riposo, la ripresa è prevista per martedì pomeriggio con la prima seduta d’allenamento presso il Nido, il nuovo centro sportivo dei canarini, alle porte di Modena, nel comune di Nonantola

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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