Orrore di Modena, Piantedosi: 'Nulla ci è sfuggito nella prevenzione antiterrorismo: fatto legato a disagio psichiatrico'

'Chiaramente gli inquirenti faranno faranno ulteriori accertamenti', però il fatto sembra collocabile 'in una situazione di disagio psichiatrico'. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al termine di un incontro in prefettura a Modena, sui fatti di ieri.

'Non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa', ma 'per il mestiere che ci è dato di fare, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta', ha aggiunto.

Alla domanda se si può totalmente escludere la matrice terroristica, Piantedosi ha detto che 'questo lo dirà la autorità giudiziaria, ma ad oggi quello che è di maggiore evidenza è questa condizione personale di carattere psichiatrico'.