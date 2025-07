Prima amichevole del Modena, Battistella in gol davanti a 700 tifosi

E’ andata in scena al campo Lotta la prima amichevole estiva dei canarini di Andrea Sottil a Fanano. Dopo l’allenamento intenso della mattinata, le due squadre si sono affrontate per due tempi da 25 minuti: davanti ad una bella cornice di pubb

lico a spuntarla è stato il Modena Giallo.

A decidere il test la rete di Battistella, che al 22’ del primo tempo sblocca la gara con un pallonetto dalla lunga distanza. A 5’ dalla fine il Modena Blu ha l’occasione per pareggiare, Nador atterra Tonoli in area ma Mendes viene neutralizzato da Pezzolato dagli undici metri. Negli ultimi istanti di gioco decisivo ancora Pezzolato con un grande intervento sulla botta al volo di Mendes.

Lunedì mattina alle 10 i canarini torneranno in campo per proseguire la preparazione, la prossima amichevole è in programma mercoledì alle 17:30 con la Rappresentativa della Montagna.



MODENA GIALLO: Bagheria (10’ st Pezzolato), Dellavalle, Nador, Nieling, Beyuku, Massolin, Santoro, Battistella (1’ st Sarris), Olivieri, Defrel (1’st Colpo), Gliozzi (1’ st Abiuso).

MODENA BLU: Chichizola (10’ st Maran), Tonoli, Adorni (15’ st Guiyong), Cauz, Ponsi, Magnino, Gerli, Pyyhtia, Cotali, Mendes, Caso.