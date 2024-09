Modena, 1000 scarpe alla Croce Rossa per rimettersi in piedi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quest’anno, grazie all’impegno dei tanti associati calzolai sparsi nel territorio italiano, che hanno fatto da centri di raccolta per le donazioni dei propri clienti, è stato possibile raccogliere circa 4.000 paia di calzature. Queste scarpe, dopo essere state accuratamente selezionate, riparate e sanificate dai professionisti di Calzolai Italiani, sono state consegnate a diverse associazioni in Veneto, Campania, Calabria e Sardegna. Ora è la tappa dell’Emilia Romagna per la quale sono state raccolte circa 1000 paia di calzature che sono state consegnate alla Croce Rossa Italiana, che ha provveduto a distribuirle a chi ne ha più bisogno attraverso il Comitato di Modena.

'Il successo di questa iniziativa è il frutto di una straordinaria sinergia tra associazioni e volontari, che hanno lavorato fianco a fianco per raggiungere un obiettivo comune: portare sollievo e vicinanza a chi si trova in difficoltà. La collaborazione tra la Croce Rossa Italiana Comitato di Modena e l’Associazione Calzolai Italiani dimostra quanto sia importante unire le forze per il bene comune, creando una rete di solidarietà che permette di fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno - si legge in una nota -. Ogni paio di scarpe raccolte rappresenta molto più di un semplice accessorio: è il frutto del lavoro e della passione di chi le ha restaurate e un simbolo di sostegno per chi ha bisogno di ricominciare un nuovo cammino nella vita. Un paio di scarpe possono aiutare chi vive in difficoltà a intraprendere un nuovo percorso con dignità e forza'.