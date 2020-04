22 aprile, la liberazione di Modena

Oggi, 22 aprile, Modena festeggia la sua liberazione. Fu nel primo pomeriggio della domenica di 75 anni fa che dopo l'insurrezione popolare e l’intervento delle formazioni partigiane di Nonantola e Castelfranco che portarono alla cacciata dalla città di Modena degli ultimi nazifascisti asserragliati all’interno dell’Accademia Militare che passò per via Emilia Centro il primo carro armato Sherman dell’esercito americano, proveniente da Bologna.L'azione dei partigiani avvenne con il concorso, determinante, dell’esercito americano. I primi combatterono contro i tedeschi entro il perimetro dei viali cittadini difendendo gli impianti civili dalla distruzione e ottenendo la capitolazione del presidio del palazzo ducale, mentre i reparti della Prima divisione corazzata statunitense eliminarono le retroguardie nemiche fuori porta e nelle frazioni. Tra domenica 22 e lunedì 23 aprile, il territorio del comune di Modena venne liberato. Il prezzo in vite umane fu di 39 caduti fra i partigiani e oltre una decina fra i soldati americani.Alla fine della guerra in totale, nella sola Modena, furono 368 le vittime delle bombe, 199 le case completamente distrutte, 405 quelle danneggiate.La liberazione, quella che l'Italia intera festeggia il 25 aprile, per Modena arrivò quel giorno: domenica 22 aprile. Data ricordata anche nel nome di parco pubblico cittadino e che ogni anno viene ricordato con celebrazioni ufficiali. Quest'anno, ovviamente, con tutti i limiti legati all'emergenza coronavirus. Di fatto annullate tutte le manifestazioni di piazza, traslate nelle loro versioni on-linegarantite solo le cerimonie celebrative con la deposizione delle corone in vari punti della città mentre nel pomeriggio è in programma una seduta del Consiglio comunale dedicata alla Liberazione. Tra podcast e dirette streaming, a partire dalle 9.30 sui siti del Centro documentazione donna, di Modena 900 e Istituto storico