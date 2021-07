91 grammi di shaboo in casa: arrestati dalla Polizia di Stato tre citt

Gli agenti della Squadra Mobile di Modena si erano recati per una notifica presso l’abitazione di un cittadino nigeriano, agli arresti domiciliari, in un appartamento di Modena, ma i soggetti, in casa, erano 3. Oltre al destinatario della notifica altri due soggetti nigeriani che alla vista della Polizia hanno tentato invano la fuga, lanciando dalla finestra una busta. Gli agenti sono riusciti sia a bloccare i due fuggitivi sia a recuperare la busta all'interno della quale sono stati rinvenuti 91 grammi di shaboo, la potente metanfetamina pari ad un valore commerciale di 13mila euro.La perquisizione estesa all’abitazione ha permesso di recuperare materiale per il confezionamento della droga e 2.100 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.I tre stranieri, tutti con precedenti penali specifici, sono stati associati presso la casa circondariale di Modena, in accordo con l’Autorità Giudiziaria procedente.