A Castelnuovo torna la festa del superzampone

'C'è qualcosa di straordinario e magico nel vedere i maestri salumieri preparare il Superzampone – spiega Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone –. Nel guardarli, dall'insaccatura della carne fino alla distribuzione, passando per le tante ore di cottura, capisci subito che nelle loro azioni c'è amore, passione, cura, ma anche professionalità, competenza ed esperienza. Capisci anche che le discussioni, che sembrano quelle sulla nazionale di calcio, nascono dal fatto che, alla fine, lo zampone deve essere il più grande, ma anche il più buono.

È tutto questo che vogliamo raccontare con la Festa del Superzampone. Quello che eravamo, quello che siamo e quello che vorremo essere domani'.

'Anche questa edizione – aggiunge il vicesindaco di Castelnuovo Daniela Sirotti Mattioli – sarà ricca di eventi, già a partire dal venerdì e durante tutto il fine settimana, con il coinvolgimento anche dei giovani del territorio. Il Superzampone è anche un evento turistico, in grado di attirare camperisti (quest'anno saranno un centinaio), una delegazione francese da Auriol, visitatori da tutta la provincia e anche da fuori. Dal taglio dello zampone ai mercatini di ogni genere e gusto, alla musica, ai teatranti, alle visite ai musei e alle mostre, i menù a tema dei ristoranti, i nostri negozi che propongono promozioni straordinarie: tutto è pronto per soddisfare al meglio le esigenze delle persone che verranno a farci visita'.



Ad aprire la due giorni, sabato 30 novembre saranno il raduno dei camperisti nel parcheggio di via Zoello Barbieri, la cena in oratorio a base di calzagatti, maltagliati, cotechino e altre pietanze di una volta e l’iniziativa “Gin Bota”, organizzata da Madden al Palazampone di piazza Cavazzuti, tra apertivi, borlenghi e dj set.

Domenica 1° dicembre, già dalla mattina, lungo le vie del centro saranno allestiti mercatini e street food truck, con la partecipazione speciale del Mercatino di Forte dei Marmi, mentre in via Matteotti ci sarà lo stand dell’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi con lo Zampone Limited Edition. Alle 10 la consueta anteprima con il taglio del minizampone, in compagnia delle bambine e dei bambini delle classi quarte delle scuole primarie Don Milani di Castelnuovo e Anna Frank di Montale, che hanno partecipato al progetto didattico “Per mangiarti meglio”.

A seguire l’apertura ufficiale della manifestazione, con l’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi e Stefano Bortolamasi, figlio del “re dello zampone” e ideatore della manifestazione Sante Bortolamasi, sul palco insieme a Sonny Ve e dj Manuel. In attesa del taglio, stand up comedy del comico bolognese Vito, che decanterà l’ode allo zampone.

Gli ultimi preparativi saranno accompagnati dalla musica itinerante del corpo bandistico di Castelvetro, poi a mezzogiorno il taglio della prima fetta, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e altri ospiti del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’industria agroalimentare.

Lo zampone, servito con contorno e Lambrusco, potrà essere gustato nei punti appositamente adibiti in piazza Cavazzuti e in piazza Bertoni. Per chi preferisse un menù ancora più ricco, al Palazampone ci sarà l’Osteria della Solidarietà, mentre al Circolo Caos sarà servito un pranzo a base di lasagne e tortellini, oltre all’immancabile zampone. La festa del Superzampone è anche l’occasione per saperne di più sui prodotti dell’enogastronomia locale: durante la giornata sarà infatti possibile partecipare alle visite guidate all’acetaia comunale e al MuSa – Museo della Salumeria.

Nel pomeriggio, in piazza Gramsci, gi Amici Casari faranno una dimostrazione dell’antica cottura del Parmigiano Reggiano e della ricotta, mentre le trampoliere e danzatrici di PaZo Teatro saranno in giro per il centro storico, prima di spostarsi alle 17 in piazza Berselli per lo spettacolo teatrale “Il mondo di là”. A chiudere l’evento, l’accensione delle luminarie natalizie, che apriranno simbolicamente il programma di iniziative per le feste.