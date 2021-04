A Modena 62.000 seconde dosi, l'8,9% della popolazione vaccinato

L’Azienda USL di Modena ha raggiunto oggi le 200mila inoculazioni di vaccino sul territorio provinciale.La maggior parte, 138mila, sono prime dosi, mentre le seconde dosi sono 62mila, queste ultime corrisponenti all'8,9% della popolazione.'Nonostante i rallentamenti nelle consegne e la riorganizzazione della campagna vaccinale, dovuta anche alle modifiche nelle indicazioni per il vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) - scrive la direzione aziendale - dal 6 al 15 aprile sono state effettuate in media 3.800 vaccinazioni al giorno, con picchi di oltre 5.200 (il 7 e l'8 aprile) mentre negli ultimi due giorni, interessati peraltro da uno spostamento nelle seconde dosi, sono state effettuate rispettivamente ben 4.400 e 4.900 somministrazioni'. Ricordiamo che l'obiettivo provinciale in una ottica nazionale per il raggiungimento delle 500.000 dosi giornaliere, è di 5.200 vaccinazioni giornaliere in provincia di Modena.Con una nota la Direzione dell’Azienda USL di Modena ha voluto 'ringraziare in modo particolare tutti i professionisti sanitari e amministrativi e i volontari che, dal 27 dicembre scorso, si sono impegnati in maniera encomiabile per garantire ogni giorno - quasi senza interruzioni - la vaccinazione ai cittadini della nostra provincia. Ai cittadini, l’invito ad avere fiducia in quella che è una eccezionale opera di sanità pubblica a livello mondiale, aderendo con entusiasmo alla proposta di vaccinazione'Nella foto, un gruppo di operatori sanitari in servizio serale presso il punto vaccinale di Modena, in strada Minutara