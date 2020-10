A Modena 89 positivi e sei persone decedute

In provincia di Modena, su 89 nuovi positivi , 38 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 8 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 16 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 27 casi è in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 38, gli asintomatici 51. Quattro i ricoverati, 85 in isolamento domiciliare. Si aggiungono 6 nuovi guariti. Alla data di oggi sono 4377 le persone guarite.Sei le persone decedute: un uomo di 77 anni di Modena, un uomo di 87 anni di Modena, un uomo di 98 anni di Modena, una donna di 81 anni di Modena, una donna di 81 anni di Sassuolo e un uomo di 86 anni di Fiorano.Ecco dove si sono verificati i contagi:Campogalliano 1Carpi 6Castelfranco 1Finale Emilia 2Guiglia 16Lama Mocogno 1Maranello 2Medolla 1Mirandola 1Modena 27Nonantola 3Novi 1Palagano 1Pavullo 2San Felice 2San Prospero 5Sassuolo 4Savignano 1Serramazzoni 1Soliera 2Vignola 5Fuori provincia 4

Sono inseriti nel bollettino della Regione di oggi 7 nuovi casi positivi tra studenti e personale docente negli istituti scolastici in provincia di Modena. Si ricorda che l’Azienda USL predispone immediatamente i tamponi per le classi e il personale docente delle sezioni coinvolte. Attenendosi alle recenti indicazioni contenute nel Protocollo regionale pubblicato in data 21/09/2020, negli istituti in cui la Sanità pubblica rileva un limitato contatto tra gli studenti, anche in virtù delle misure di prevenzione del contagio in vigore, non è previsto l’isolamento domiciliare in attesa del tampone e le lezioni possono proseguire regolarmente con l’obbligo dell’uso della mascherina al banco. L’obbligo è esteso a tutti gli studenti, personale docente e non dell’edificio scolastico interessato. E’ stato invece disposto l’isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico di due classi della scuola secondaria di primo grado ‘Fassi’ di Carpi.