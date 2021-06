A Modena dati ok: così, zona bianca dal 14 giugno

“Se i nostri parametri continuano così, anche Modena e l’Emilia-Romagna saranno in zona bianca da lunedì 14 giugno”. Lo ha affermato il sindaco di Modena nella seduta del Consiglio Comunale. Poche ore dopo il consueto aggiornamento del Direttore Generale Ausl Antonio Brambilla che ha confermato l'indice di contagio (Rt) a 0,6, lo svuotamento dei reparti Covid della provincia, il calo ormai costante dei focolai nelle scuole della provincia (8 quelli nell'ultima settimana). Poi, a confermare dati positivi, presupposto alla possibilità di passare in zona bianca, c'è il dato sull'incidenza dei casi (38 ogni 100.000 abitanti, il limite da non superare per la zona bianca è 50), e il numero di positi su 100 tamponi fatti, pari all'1,8. I nuovi positivi sono calati del 40% nell'ultima settimana e sono pochissime le tracce residuali del virus nelle Cra limitate ad alcuni casi singoli in un paio di strutture.Scendono a 155 i posti letto covid messi a disposizione negli ospedali della provincia. Di questi 120 sono occupati in area medica ordinaria e il resto in sub intensiva.Insomma, dati che fanno pensare che alla data del 14 giugno ci siano tutte le condizioni per entrare in zona bianca. Se ciò sarà confermato resteranno in vigore solo il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento interpersonale e della mascherina al chiuso nei luoghi pubblici e all’aperto nel caso in cui non si possa mantenere la distanza. Per il resto scompaiono le altre restrizioni, incluso il coprifuoco.Gi.Ga